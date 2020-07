0 Facebook Ondata di calore in Campania, allerta della Protezione Civile: “Temperature massime” Meteo 28 Luglio 2020 15:31 Di redazione 1'

Settimana di caldo record in Campania. Le temperature dei prossimi giorni supereranno la media stagionale, dandoci un’aria decisamente più calda rispetto ai giorni passati. La Protezione Civile della Regione Campania, infatti, ha diramato un avviso di criticità.

Temperature in Campania nei prossimi giorni

Si legge nel comunicato: “La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticita’ meteo per ondate di calore. Dalle 12 di domani e per una durata di 72 ore potranno verificarsi condizioni di criticita’ con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 5-7 gradi associate ad un tasso di umidita’ che potra’ superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione”.

Meteo a Napoli

Le previsioni meteo a Napoli, nello specifico, seguiranno l’andatura regionale. Dalla giornata di mercoledì le temperature cominceranno a salire con massime di 33°, giovedì toccheremo punte di 35° e da venerdì fino a domenica il termometro dovrebbe assestarsi sui 34°. Le raccomandazioni, considerato il caldo torrido, sono rivolte soprattutto ad anziani e bambini, evitando di uscire nelle ore di punta.

