Mamma muore in acqua davanti a marito e figlio: "Vado a fare un bagno", Cronaca 28 Luglio 2020

Tragedia a Pesaro, dove una donna di 55 anni è morta dopo essere andata a fare il bagno a mare. La donna era mamma e si p sentita male davanti agli occhi del figlio e del marito, forse a causa in una congestio.e

Un’altra vittima dell’estate. In queste ore il numero dei morti a mare salito enormemente.

Mamma muore a 55 anni in spiaggia

E’ avvenuto ieri nel primo pomeriggio. Alla Capitaneria di Porto è giunta la segnalazione di un corpo in mare, all’apparenza immobile. La vittima, Yrina Dtomemchuk, si era tuffata nelle acque del litorale di Pesaro per rifocillarsi dal caldo lasciando a riva il marito e il figlio. Quando però i parenti non l’hanno vista rientrare, hanno fatto scattare l’allarme. Poco dopo il tragico ritrovamento.

Ancora incerte le cause del decesso. Forse la 55enne si sarebbe sentita male a seguito di una congestione e sarebbe affogata in acqua. Quando il corpo è stato trascinato di nuovo a riva, sono intervenuti i medici del 118 che però non hanno potuto fare nulal se non costatarne il decesso.