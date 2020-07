0 Facebook Caserta piange Alfredo Di Maio, giovane ingegnere morto in un incidente mentre tornava a casa Caserta 28 Luglio 2020 15:01 Di redazione 2'

Un altro incidente mortale a Caserta. Un’altra vittima della strada nella città campana, che negli ultimi giorni ha registrato diversi decessi. A perdere la vita è stato un giovane ingegnere di 26 anni, Alfredo Di Maio.

Il giovane Alfredo muore in un incidente sulla Variante 7bis

Il ventiseienne stata percorrendo la Variante 7bis, quando improvvisamente, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava ed è finito contro un albero. Troppo violento l’impatto. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, dopo 30 minuti di tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno avviato un’indagine per accertare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Intanto, non appena si è appresa la notizia della morte di Alfredo Di Maio, sono tantissimi i messaggi comparsi in suo ricordo. “Buon viaggio fratellone, sarai nel cuore di tutti noi, riposa in pace, ciao rosso”, “Non ci sono altre parole, sento solo un vuoto dentro”, queste e tante altre le parole per il giovane ingegnere.

