Napoli, scontro tra scooter: Giuseppe muore a 21 anni Cronaca 28 Luglio 2020

Terribile incidente ieri in tarda sera a Fuorigrotta, Napoli. Giuseppe Romagnuolo, di 21 anni è morto nello scontro. Lo schianto fatale si è consumato in via Terracina, all’altezza del civico 525. L’impatto è avvenuto intorno alle 22, 30.

Secondo una prima ricostruzione, Giuseppe viaggiava i sella ad uno Scarabeo quando si sarebbe scontrato frontalmente con uno scooter Yamaha proveniente dalla direzione opposta, sul quale viaggiava un ragazzo.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanza, il giovane alla guida della Yamaha è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare. Mentre per il 21 Giuseppe non c’è stato niente da fare, i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Dopo l’incidente, la strada è stata interdetta dalla polizia municipale della sezione infortunistica stradale, intervenuta con gli agenti comandati da Antonio Muriano, per permettere i rilievi del caso.

La dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione e c’è la possibilità che fossero senza caschi di protezione, possibilità al vaglio della polizia.