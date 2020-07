0 Facebook Vergogna su una spiaggia di Ischia, turista sorpreso a riprendere i bambini Cronaca 27 Luglio 2020 13:46 Di redazione 1'

I carabinieri nell’ambito dell’attività di controllo svolta a Ischia nel periodo estivo, sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta da alcuni cittadini ischitani. Avevano sorpreso un uomo, un turista, in spiaggia a riprendere con una telecamera i bambini che giocavano.

Uomo filmava minori a Forio

E’ accaduto in una spiaggia di Forio, è lì che l’uomo riprendeva con il cellulare zoomando le parti intime dei minori in spiaggia. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno fermato l’uomo e poi si sono diretti presso l’abitazione della struttura alberghiera in cui alloggiava, a Lacco Ameno, per perquisirla.

All’interno del suo computer hanno trovato diverse immagini pedopornografiche, i militari hanno provveduto a sequestrare il computer e anche due telecamere con le quali realizzava filmati ai minori.