Dramma a Pozzuoli, schianto auto-moto, muore Antonella Russo Cronaca 27 Luglio 2020

Tragedia a Pozzuoli nella serata di domenica. Un drammatico incidente è avvenuto nel comune flegreo, a scontrarsi una moto con una Bmw che pare le abbia tagliato la strada. A bordo c’erano il comandante dei Carabinieri di Bagnoli con la moglie, Antontella Russo quest’ultima ha perso la vita in mattinata in ospedale, troppo gravi le sue condizioni.

Antonella Russo muore in un incidente a Pozzuoli

Il comandante Galiotta ha riportato diverse fratture alle costole, ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, come riportato da Il Roma, un’auto con a bordo un militare straniero avrebbe tagliato la strada alla moto su cui viaggiavano il carabiniere e la moglie. L’uomo avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio. La moglie del comandante è caduta in terra ed è stata portata d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni erano piuttosto gravi, colpita da un’emorragia interna, è stata operata nella notte ed è deceduta questo lunedì mattina. Intanto continuano le indagini dei militari sull’accaduto, i carabinieri della Caserma di Bagnoli si sono stretti intorno al dolore della famiglia del capitano.