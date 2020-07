0 Facebook Coppia napoletana cede alla passione in una spiaggia del Nord, multa salata per i due amanti Cronaca 27 Luglio 2020 09:25 Di redazione 1'

Una coppia di bagnanti ultra quarantenni, napoletano lui e veronese lei, non aveva resistito alla passione mentre si trovava in una spiaggia per nudisti, così ha iniziato a fare se**o.

Coppia beccata in intimità in una spiaggia del Nord

La coppia, però, è stata interrotta e sanzionata dalla Polizia Locale perche’ sorpresa a fare sesso in spiaggia nell’area naturista di Lido di Dante, sul litorale ravennate, coperta quest’anno da ordinanza del sindaco. E’ accaduto verso le 16.30 di ieri quando, pur alla presenza di altri bagnanti uno dei quali poi ascoltato come testimone, i due si sono scambiati pesanti effusioni.

A un certo punto l’uomo avrebbe addirittura replicato alle rimostranze di un bagnante sostenendo che su quella spiaggia si possa fare sesso. Al termine degli accertamenti gli agenti hanno sanzionato la coppia con una multa prevista da 20.000 euro.