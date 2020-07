0 Facebook Bollettino Coronavirus, la Protezione Civile: “168 nuovi casi, c’è un netto calo” News 27 Luglio 2020 17:22 Di redazione 1'

Calano i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 168 i nuovi contagi, quasi 100 in meno rispetto alla giornata di domenica, in cui se ne erano registrati 254. In totale i contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 246.286.

Bollettino Coronavirus di lunedì 27 luglio

Sono, invece, 5 i nuovi decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, il totale delle vittime sale a 35.112.