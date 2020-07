0 Facebook Il dramma di Aurora Ramazzotti: “Lo dicevano di mamma, ho sofferto” Spettacolo 26 Luglio 2020 16:18 Di redazione 2'

Essere figlia di personaggi in vista non è mai facile, nonostante i numerosi vantaggi. Ancora più difficile se si è donna e tua madre è una delle persone più belle e famose della tv. Una situazione che potrebbe causare diversi traumi ad un ragazzo.

È stato questo il caso di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. La giovane ha raccontato ad un’intervista rilasciata a Ogni Mattina su Tv8 il disagio vissuto fin da quando aveva 14 anni. Per Aurora è stato difficile reggere il paragone estetico con la madre rispetto al giudizio degli altri.

“Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni. Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina“.

“Sarò sempre un po’ in difficoltà, ma combatterò sempre per amarmi. Non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te. Sembra che le nuove generazioni vogliano diventare senza imperfezioni. La colpa è anche dei social che alimentano questo fenomeno, che è pericoloso», aveva scritto nel post di qualche giorno fa“.