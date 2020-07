0 Facebook Dramma in città, litiga con la fidanzata e si lancia nel vuoto: 21enne perde la vita Cronaca 26 Luglio 2020 16:03 Di redazione 1'

Prima una serata trascorsa insieme, poi la lite – forse degenerata per aver bevuto un bicchiere di troppo – e infine la tragedia. Un giovane di 21 anni si è lanciato nel vuoto dopo aver litigato con la propria fidanzata. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

La tragedia è avvenuta nel centro di Roma. Il volo fatale di circa 15 metri dalla terrazza del Pincio in via Gabriele D’Annunzio. A dare l’allarme è stata la stessa fidanzata che ha avvertito i soccorsi. Le altre persone presenti sono rimaste sconvolte dall’accaduto.

I sanitari del 118 hanno trasportato la vittima presso l’ospedale San Giovanni. Il 21enne è deceduto poco dopo. Intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.