Un drammatico incidente è avvenuto nella Carolina del Sud, dove un bambino di tre anni ,Liam Myers, si è sparato accidentalmente con una pistola semiautomatica davanti alla giovane mamma. La tragedia è accaduta nel complesso di Wyndham Pointe a Columbia.

Il drammatico incidente

Il bambino era in un appartamento con la madre e altri adulti quando è entrato in possesso dell’arma, dalla quale è partito il colpo che gli è stato fatale. Non si sa come l’arma sia finita nelle sue mani. Secondo quanto riportato da il Mirror, la mamma e gli adulti presenti hanno sentito uno sparo proveniente dalla stanza accanto e sono corsi subito venedo a conoscenza del drammatico incidente. Immediatamente hanno allertato i soccorsi, che giunti sul posto hanno trasportato il bimbo in ospedale, ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Sul posto è giunta anche la polizia per cercare di chiarire le dinamiche. La pistola è stata ritrovata dalla polizia vicino al materasso, mentre sembra che la casa non fosse quella in cui viveva. “Riposa in paradiso, giovane re, ti amo bambino, ha scritto la zia del piccolo su Facebook, sconvolta dalla morte improvvisa e tragica del nipotino.

Il padre di Liam Devin Myers, ha rivelato alla polizia di aver parlato con suo figlio al telefono un’ora prima e che il piccolo gli ha chiesto di andare da lui. Dvid Myers è noto per essere apparso nin un video su Facebook diventato virale, nel quale spigava di essere stato trattenuto dalla polizia perché una donna bianca lo aveva denunciato per averla “guardata in modo ambiguo”. Ne è scaturita un’indagine che ha portato alle dimissioni di uno degli agenti coinvolti con l’accusa di aver negato all’uomo i diritti civili. Al momento nessuno è indagato per la morte di Liam.