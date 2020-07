0 Facebook Omicidio a Napoli, un uomo di 42 anni ucciso con 14 coltellate in piena notte Cronaca 24 Luglio 2020 10:55 Di redazione 1'

Omicidio a Napoli nella notte. Un uomo è stato ucciso con 14 coltellate. La vittima, ,di 42 anni, è stato e’ stato trovato a terra da alcuni passanti, in via Manso, in una pozza di sangue che lo hanno portato all’ospedale “Vecchio Pellegrini”.

Omicidio a Napoli: fatali i colpi al cuore

L’uomo ha ricevuto diversi colpi al torace e alle gambe ma fatali sono stati tre de i quali hanno colpito in pieno il cuore. I medici hanno tentato di rianimarlo ma l’uomo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo avrebbe subito l’assalto mentre si trovava a bordo del suo scooter.

La polizia ha rinvenuto il mezzo in strada, circondato da numerose tracce ematiche. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della squadra Mobile della Questura di Napoli.