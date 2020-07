0 Facebook Frignano piange Nazaro Pesce, padre di famiglia e marito amorevole Cronaca 23 Luglio 2020 14:20 Di redazione 1'

Una triste notizia ha colpito la comunità di Frignano, è scomparso Nazaro Pesce. Uomo conosciuto da tutti nel comune in provincia di Caserta, si è spento all’età di 62 anni, troppo presto per essere strappato all’affetto della sua famiglia.

Dolore per la morte di Nazaro Pesce

Il sessantaduenne, secondo quanto riportato da Casertace.net, lascia la moglie con e due figli, un maschio e una femmina. E’ a loro che in questo momento stanno arrivando i tanti messaggi di cordoglio della comunità. Molte le parole di conforto per la famiglia in un momento di tanto dolore.

Amici, parenti e colleghi lo ricordano come un uomo per bene, un marito amorevole e un padre presente. I funerali si sono tenuti nella giornata di mercoledì, in tanti hanno voluto partecipare per porgere l’ultimo saluto a Nazaro.