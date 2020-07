0 Facebook Aumentano i contagi in Campania, la minaccia di De Luca: “Chiuderemo negozi e locali” Il Presidente della Regione Campania ha pronta un'ordinanza per coloro che non rispettano le regole, soprattutto nell'uso della mascherina Politica 23 Luglio 2020 14:25 Di redazione 1'

“E’ pronta una nuova ordinanza per la chiusura dei negozi dove non solo gli addetti, ma anche i clienti, non usano le mascherine di protezione”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Non sono preoccupato, sono preoccupatissimo – ha aggiunto De Luca – a settembre, con la ripresa delle scuole, si rischia la ripresa del contagio e a quel punto si dovra’ chiudere tutto”

Alla consegna del primo treno “Rock” di Trenitalia, Vincenzo De Luca dedica quasi meta’ del suo intervento alle mascherine anti-Covid-19 ed ai rischi di una ripresa dell”epidemia. “EAV e le altre aziende di trasporto regionale – ha detto il presidente della Campani a- debbono seguire l’esempio di Trenitalia, e bloccare i mezzi dove ci sono passeggeri senza mascherina.Bisogna indicarli all’Indignazione pubblica – ha aggiunto De Luca – sono cafoni incivili, che mettono a rischio la salute degli altri “. “Se il Governo apre, com’e’ giusto, alla mobilita’ interregionale dobbiamo prevedere comportamenti responsabili da parte dei cittadini. Altrimenti avremo un ritorno del contagio a settembre”.