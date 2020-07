0 Facebook Lutto per Barbara D’Urso, il messaggio d’addio della conduttrice: “Una persona in più in cielo” Spettacolo 17 Luglio 2020 11:54 Di redazione 2'

Barbara D’Urso è stata colpita dalla scomparsa di una persona a lei cara. La conduttrice napoletana ha voluto condividere sui social un messaggio d’addio per un lutto che l’ha colpita e ha ricevuto tantissimi commenti dai suoi followers.

E’ scomparso Filippo De Luigi, il regista che la portò al successo con la fiction La Dottoressa Giò. Fu con quel personaggio che la D’Urso ha iniziato a scalare le vette del successo, per questo la morte di De Luigi è stato per lei un duro colpo.

Il messaggio di Barbara D’Urso per l’amico scomparso

La D’Urso ha condiviso una sua foto da giovane con la scritta: “Oggi mood un po’ triste #unangeloinpiuincielo #colcuore”. Nelle storie ha poi spiegato cosa fosse successo, scrivendo: “Dolore punto” con il sottofondo musicale de Le donne non dicono, che era appunto la sigla della serie. In tanti le hanno scritto messaggi di sostegno in questo momento per lei triste.

Il post di Barbara D’Urso