Tragico incidente a Sonico, Walter si schianta con la moto contro un camion e muore Cronaca 23 Luglio 2020

Terribile incidente a Sonico, nel Bresciano. Lo scontro tra una moto e il rimorchio di un camion è stato fatale per il giovane motociclista, Wlater Magnani, di 25 anni.

La vittima

Il giovane viveva a Edolo ma era originario di Segno,una frazione di Predaia in provincia di Trento. Si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un camion impegnato in una manovra di svolta. Il ragazzo era padre di tre bimbi, lavorava come boscaiolo e tra pochi giorni avrebbe festeggiato i suoi 26 anni.

La dinamica dell’incidente

L’impatto è stato violentissimo, il giovane è volato sull’asfalto e ha subito perso i sensi. Sul posto l’Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in codice rosso diversi mezzi di soccorso, tra cui due ambulanze e un elicottero. I soccorritori hanno provato in tutti i modi di rianimare il ragazzo ma senza riuscirci. Per il giovane non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo.

Sul luogo dell’inicidente è intervenuta la polizia stradale di Darfo, per i rilievi del caso. Si indaga per omicidio stradale. Sotto choc il camionista, un uomo di 47 anni, al quale sono state avviate le verifiche per appurare che non si trovasse sotto effetto di alcol o stupefacenti. Non è stata disposta l’autopsia e la salma è già stata restituita alla famiglia. I funerali del ragazzo dovrebbero tenersi nelle prossime ore.