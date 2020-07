0 Facebook Problemi per Belen Rodriguez, le riducono il cachet: meno soldi per la show girl argentina News 22 Luglio 2020 18:01 Di redazione 1'

Anche Mediaset ha subito la crisi dovuta all’emergenza del Covid-19, così pare che sia stata costretta ad abbassare i cachet dei vari presentatori. Secondo quanto riportato da Dagospia, anche Belen Rodriguez ha visto diminuire il suo guadagno.

Quanto guadagna Belen Rodriguez

Sarebbe questo il motivo per cui l’accordo con Tu si que vales sarebbe tardato ad arrivare. Soltanto dopo una trattativa Belen avrebbe firmato il contratto con una riduzione del compenso. “La firma di Belen Rodriguez per Tu Si Que Vales sarebbe arrivata in extremis proprio per ragioni economiche. Ma l’accordo, con riduzione, è stato trovato”, questo quanto raccontato dal collega Giuseppe Candela.

Nessun problema per la bella show girl che tempo fa aveva dichiarato di guadagnare come un calciatore bravo.