Grande gioia nel casertano, nello specifico a Castel Volturno. Infatti un fortunato giocatore ha indovinato un terno vincente giocato sulla ruota di Napoli. Come riportato da EdizioneCaserta la combinazione è stata: 2-8-48.

Vinti 12.500 euro. Premi importanti anche a Napoli (18mila euro) e Marano (13.950 euro). E poi ancora al Sud, nello specifico in Calabria a Diamante (23.750 euro). Come pubblicato da Agimeg la vittoria più alta c’è stata a Biella in Piemonte con un montepremi di 50.500 euro.

Il 10eLotto premia invece Siracusa con una vincita da 50mila euro grazie a un ‘9’ con Numero Oro realizzato con un’estrazione frequente. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno distribuito vincite per quasi 2,05 miliardi di euro.