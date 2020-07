0 Facebook Olivia O, l’ncredibile yacht dalla prua rovesciata avvistato nel Golfo di Napoli News 22 Luglio 2020 10:58 Di redazione 1'

È un’imbarcazione famosa in tutto il mondo. Olivia O, lo yacht extra lusso dalla prua rovesciata, è stata avvistata nel Golfo di Napoli. Il panfilo è di origine norvegese e per via della sua particolare forma attrare da sempre la curiosità dei bagnanti.

Olivia O, incredibile yacht extra lusso: le caratteristiche

L’imbarcazione del colosso commerciale Ulstein Verft è stata varata nel 2018, ha una lunghezza di 88,5 metri e può viaggiare ad una velocità di 16,6 nodi. Nelle sue 8 cabine può ospitare fino a 20 persone, che possono intrattenersi con una spa, una sala cinema, una palestra ed una piscina di 10 metri. Gli alloggi dell’equipaggio garantiscono spazi per 30 persone. E quando lo yacht si trova in aree più remote, nessun problema, è comodamente raggiungibile in elicottero grazie al suo eliport.

Di chi è il mega yacht?

Una vera meraviglia dei mari. Il proprietario di Olivia O, il miliardario Eyal Ofer, avendo un background nel trasporto marittimo e conoscendo le peculiarità del cantiere norvegese, lo ha scelto per la realizzazione del suo giga yacht, alla quale hanno contribuito anche i famosi designer Espen Øino e Ulstein.