Tragedia a Trecase, uomo di 45 anni precipita mentre monta una tenda da sole Cronaca 21 Luglio 2020 10:58

Dramma a Trecase, un uomo è precipitato dal terzo piano di un’abitazione, morendo sul colpo. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, in via Menotti. La vittima, Domenico C., di 45 anni e originario di Terzigno era titolare, insieme ad un altro socio, di un negozio di tende e infissi, nella zona di Boccia al Mauro.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nell’appartamento dal quale è precipitato, proprio per fissare una tenda da sole. Mentre procedeva al montaggio qualcosa deve essere andato storto e l’uomo è precipitato dal terzo piano. Immediatamente è stato dato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi. L’impatto è stato fatale, i medici del 118 quando sono arrivati non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo.

Inutili i soccorsi: Domenico è morto sul colpo

La comunità di Terzigno sconvolta dalla notizia si è unita al dolore della famiglia. Domenico lascia la moglie e tre figli. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Torre Annunziata, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e di stabilire eventuali responsabilità.

