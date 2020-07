0 Facebook Eboli, rissa in pieno centro: tavolini all’aria, traffico in tilt, calci e pugni. Cronaca 21 Luglio 2020 14:13 Di redazione 2'

Caos in pieno giorno, scatta una furiosa rissa tra ragazzi in strada, davanti agli occhi increduli dei passanti. Scene da film, sul Viale Amendola, a Eboli con tavolini all’aria, traffico in tilt e calci e pugni.

La rissa

Ieri nel primo pomeriggio, dopo una lite, molto probabilmente per motivi di droga,è partita una violenta rissa che ha creato estremo scompiglio e disordine nella zona. A fomentare la burrasca ci sarebbe stata una donna, che secondo i testimoni, avrebbe avuto un ruolo centrale nell’incitare gli animi dei protagonisti della rissa.

Secondo una prima ricostruzione inizialmente ci sarebbe stata solo una volenta discussione con qualche minaccia e spintone. Sembrava essere finita lì ma poco dopo i gruppi di ragazzi coinvolti nel litigio hanno ripreso la discussione arrivando anche alle mani.

I danni e l’intervento dei carbinieri

La furia dei due gruppi di giovani, che hanno imbracciato anche dei bastoni, non ha fortunatamente avuto conseguenze drammatiche. Solo qualche contuso e qualche ferito. Per quanto riguarda i danni materiali, un portone di una palazzina della zona è stato completamente sfasciato.

Le indagini per identificare i colpevoli

Sul posto sono giunte due auto dei carabinieri, per ristabilire l’ordine. In queste ore sono al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona per capire cosa sia successo ed identificare gli autori della rissa.

