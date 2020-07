0 Facebook Dramma in Campania, Marco incastrato e ucciso da un trattore: comunità sconvolta Cronaca 21 Luglio 2020 14:03 Di redazione 1'

È accaduto tutto all’improvviso. Un tragico epilogo che ha spezzato il cuore di amici e parenti in ansia per la sua scomparsa. Marco De Nunzio si era recato per lavoro in un campo agricolo di sua proprietà senza fare più ritorno.

Come riportato da Paesenews la vittima è rimasta incastrata sotto un trattore che lo ha schiacciato e ucciso. De Nunzio era un agente di custodia in pensione residente a Carinola, in provincia di Caserta.

Proprio nel casertano è accaduta la tragedia, nello specifico a Falciano del Massico. La scoperta è stata fatta proprio dai familiari recatosi sul posto per cercare De Nunzio. Sul posto sono giuti i soccorsi e i vigili del fuoco.

I sanitari del 118 hanno constatato il decesso della vittima una volta che i pompieri ne avevano estratto il cadavere dal mezzo. Giunte anche le forze dell’ordine, queste ultime hanno effettuato i normali accertamenti del caso.