L’assenza del suo nome dal nuovo palinsesto Rai è stata notata, Stefano De Martino non compare nella programmazione della prossima stagione televisiva presentata nei giorni scorsi. Così l’ultima puntata di Made in Sud di questa sera e il Festival di Castrocaro – presentato dall’ex di Belen Rodriguez – potrebbero essere gli unici appuntamenti di De Martino con la Rai.

Stefano De Martino saluta la Rai?

Stasera Tutto è Possibile è stato soppresso, questa era una notizia abbastanza prevedibile. Il programma non può essere girato a causa dell’emergenza Covid-19. Dunque, non sarebbe una bocciatura di De Martino, ma semplicemente una scelta dettata dalla particolare situazione che stiamo vivendo. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, però, non ci saranno nemmeno le puntate di Made in Sud aggiuntive che si erano ipotizzate per settembre.

Nonostante De Martino abbia ricevuto elogi da Mara Venier, così come l’approvazione dei telespettatori, il suo nome al momento non è nel prossimo palinsesto Rai, quello che, come specificato dal suo ufficio stampa, comprende il day time e prime time fino al prossimo 31 dicembre. In tanti si aspettavano di vederlo già da settembre in tv, magari proprio al fianco di zia Mara. . La mancata menzione potrebbe voler che De Martino sarebbe pronto a preparare le valige in direzione Mediaset o di altre reti o che ancora si dovrebbe decidere quale programma affidargli. Staremo a vedere.