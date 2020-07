0 Facebook Furiosa lite in spiaggia tra milanesi e sardi: “Questo posto non è occupato” Cronaca 20 Luglio 2020 17:05 Di redazione 1'

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per ripristinare l’ordine in una spiaggia in Costa Rei, in Sardegna. Un gruppo di turisti lombardi ha discusso con alcuni residenti della zona per aver posizionato gli ombrelloni in prima fila per mantenere i loro posti occupati.

Lite tra milanesi e sardi in spiaggia

E’ accaduto in una spiaggia delle Ginestre, questo lunedì mattina quando i residenti sono arrivati in spiaggia, hanno trovato alcuni ombrelloni che occupavano la prima fila. Non c’era, però, traccia dei proprietari, così hanno deciso di posizionarsi lo stesso in quel posto.

Quando il gruppo di turisti lombardi è arrivato in spiaggia, si è generato in poco tempo il caos. I proprietari degli ombrelloni lasciati incustoditi hanno chiesto ai residenti di allontanarsi per il rispetto delle distanze di sicurezza. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno ascoltato le testimonianze dei due nuclei familiari e hanno chiesto ai turisti milanesi di lasciare libero lo spazio, poiché non è corretto posizionare gli ombrelloni la sera prima per il giorno dopo.