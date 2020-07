0 Facebook Daniel entra in casa della ex, la trova con un altro e precipita nel vuoto: “Mi ha tirato un pugno e si è buttato” Cronaca 20 Luglio 2020 15:58 Di redazione 2'

Emergono nuovi dettagli dalla tragedia avvenuta a Trieste, dove Daniel Ronconi è precipitato nel vuoto dall’appartamento della sua ex. Il ragazzo, 29 anni, è entrato in casa della sua ex compagna e l’ha trovato in compagnia di un altro.

Daniel Ronconi precipita nel vuoto da casa dell’ex

E’ nata subito una lite e poi il ventinovenne sarebbe precipitato nel vuoto dal sesto piano, facendo un volo di 20 metri e decedendo sul colpo. Il quotidiano Il Piccolo ha riportato le dichiarazioni dell’uomo che si trovava in quell’appartamento in quel momento. “Mi ha tirato un pugno in faccia, poi ha guardato per un attimo lei, la sua ex ragazza. E le ha detto ‘ti ho beccata’. Quindi si è buttato dal balcone, senza che nessuno di noi potesse far nulla per salvarlo. È saltato giù all’improvviso e io l’ho visto cadere…non so se riuscirò mai a togliermi dalla mente la scena. Avrei preferito che riempisse di botte a me, lo dico davvero, piuttosto che facesse un gesto del genere”.

Stando a quanto raccontato dall’uomo, lui e Ronconi non si erano mai incontrati fino a quel momento: “Quel salto improvviso mi ha spiazzato, sono sconvolto”, le sue parole”. La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti che hanno avviato un’indagine.