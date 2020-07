0 Facebook Botte, mazze da baseball e rapina: serata di violenza a Napoli L'episodio è avvenuto durante l'ultimo fine settimana nel quartiere collinare del Vomero. La follia della movida Cronaca 20 Luglio 2020 16:06 Di redazione 1'

Un piccolo branco, una baby gang composto da almeno cinque giovanissimi che armati di mazze da baseball seminano panico e terrore in città. In particolare la banda di criminali è stata avvistata al Vomero nella centralissima via Scarlatti

L’ultima folle segnalazione, come riportato da La Repubblica, è giunta oggi ed è riferita a quest’ultimo fine settimana. Una coppia di adolescenti, anche loro minorenni, è stata avvicinata, pestata e rapinata di soldi e cellulare dal branco.

Immediatamente è giunta sul posto un autoambulanza. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alle vittime che se la sono cavata con qualche livido causato da alcune contusioni. Sulla vicenda sta indagando la Polizia.

Gli agenti hanno raccolto testimonianze e visualizzato i filmati registrati dalle video camere di sorveglianza. In corso tutti i dovuti accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica della vicenda e individuare i baby criminali.