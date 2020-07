0 Facebook Compare post con Luciano De Crescenzo e il simbolo della Lega, bufera: “Giù le mani da Napoli” Napoli Città 19 Luglio 2020 19:35 Di redazione 2'

Bufera su un post condiviso da Severino Nappi. Il volto di Luciano De Crescenzo con il logo della Lega di Matteo Salvini. Sta facendo discutere sui social network l’idea di Severino Nappi, esponente campano della Lega, di ricordare il filosofo napoletano, scomparso un anno fa, con un manifesto pubblicato sulla sua pagina Facebook sul quale la foto e una citazione di De Crescenzo (“Napoli, l’ultima speranza dell’umanità”) sono accompagnate dal logo Lega-Salvini Premier, oltre che dai loghi “Prima gli italiani” e “Campania il nostro posto”, quest’ultimo dal nome del movimento civico fondato dallo stesso Nappi.

Quest’associazione tra Luciano De Crescenzo e il simbolo con Alberto da Giussano non è piaciuta ai tanti che hanno manifestato il loro dissenso nei commenti al post, da chi parla di “orrore e blasfemia” a chi ritiene l’idea “un’offesa al maestro” ricordando come De Crescenzo fosse “lontano anni luce dalle idee della Lega”.

Una gran parte di napoletani si sta ribellando sui social, così come esponenti di altri partiti poltici: “Il post del candidato Severino Nappi che ricorda Luciano De Crescenzo con i simboli della Lega a corredo e’ un’indecenza. Quando si ricorre a questi mezzucci, vuol dire che i propri contenuti e la propria proposta politica sono pari allo zero. La Lega per anni ha insultato i napoletani e ora ricorre ad una becera strumentalizzazione politica del Professore. La propaganda e il populismo non dovrebbero mai precipitare a livelli cosi’ bassi”, ha dichiarato Alessandro Amitrano, deputato del M5S.

Sulla pagina Facebook dedicata alla memoria di De Crescenzo è comparso un messaggio della famiglia del filosofo: “Non autorizziamo e ci dissociamo da qualsiasi utilizzo a fini politico-elettorali dell’immagine di Luciano De Crescenzo che tuteleremo in tutte le sedi opportune (chiediamo a tutti gli amici di diffondere questo messaggio)”.