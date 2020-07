0 Facebook Dramma a Lago Patria, auto finisce in acqua: si cerca un disperso Cronaca 18 Luglio 2020 15:07 Di redazione 1'

Tensione tra Lago Patria e Varcaturo per un incidente che sarebbe avvenuto probabilmente nella notte. Un’auto, per dinamiche che sono ancora tutte da chiarire, è stata ritrovata in acqua.

Auto finisce nel lago Patria

I sommozzatori dei carabinieri sono a lavoro per cercare un probabile disperso. I militari hanno contattato la proprietaria dell’auto che ha riferito che alla guida potrebbe esserci stato il suo compagno.

L’uomo al momento non è stato trovato, più passa il tempo e più si teme per la sua vita. Dai rilievi effettuati nell’area interessata ci sarebbe il segno di una frenata, che lascerebbe pensare, dunque, a un terribile incidente.