Un ragazzino di 10 anni avrebbe ferito, con un coltellino o altro oggetto appuntito, un bambino di 8 anni al quale avrebbe tentato di sottrarre la bicicletta. L’episodio e’ accaduto la scorsa domenica mattina all’interno della Villa comunale di Conversano, nel Barese. La notizia e’ stata anticipata dall’Huffington Post. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Stando a quando accertato finora, il bambino piu’ grande, figlio di un pregiudicato del posto, avrebbe insistentemente chiesto all’altro di consegnargli la bicicletta. Al rifiuto del bimbo di 8 anni, lo avrebbe aggredito ferendolo all’addome con un oggetto, forse un coltellino. In ospedale a Putignano la vittima e’ stata medicata e il referto parla di una prognosi di 10 giorni per escoriazioni. Il padre del bambino ferito ha presentato formale denuncia. L’oggetto usato per l’aggressione e’ ancora in fase di ricerca.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari, stanno esaminando i video delle telecamere comunali di videosorveglianza e hanno gia’ ascoltato diversi testimoni oculari. Della vicenda sono stati informati anche i locali servizi sociali. (La Procura per i minorenni di Bari avviera’ verifiche sulle capacita’ educative dei genitori del bambino di 10 anni che ha aggredito l’altro bimbo. Il presunto aggressore non e’ imputabile e quindi i magistrati minorili possono soltanto intervenire in ambito civile chiedendo al Tribunale per i Minorenni, dopo aver attivato accertamenti tramite i servizi sociali, eventuali provvedimenti di sostegno o azioni limitative della potesta’ genitoriale.

“Quando il minore possibile autore di un reato o di un fatto illecito non e’ imputabile, come in questo caso, – spiega b – si interviene attivando verifiche sulla condizione esistenziale del bambino e sulla capacita’ genitoriale. Quindi, si possono richiedere al Tribunale eventuali provvedimenti nei confronti dei genitori, se questi non si dimostrano adeguati ad un armonico sviluppo psico-fisico e della personalita’ del minore”. “Il bambino – aggiunge De Salvatore – e’ sempre il prodotto dell’ambiente in cui vive e della formazione ed educazione che riceve dai genitori, per questo attiviamo accertamenti sulla situazione familiare”.