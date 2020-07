0 Facebook Agguato a Somma Vesuviana, Luigi Colucci ferito da colpi d’arma da fuoco Cronaca 18 Luglio 2020 16:04 Di redazione 1'

Si torna sparare nel Vesuviano. Un pregiudicato, Luigi Colucci, di 30 anni, e’ stato ferito a colpi di arma da fuoco questa notte a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, in circostanze non ancora chiarite.

Agguato a Somma Vesuviana

Colucci e’ stato colpito ad una gamba e ad una mano. Secondo quanto ha riferito ai carabinieri all’ospedale di Ottaviano, dove si e’ recato da solo intorno alle 02 , sarebbe stato ferito durante un tentativo di rapina.

Ma la versione e’ al vaglio dei militari della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.