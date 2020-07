0 Facebook Auto cade nel vuoto a Via Petrarca: miracolato giovane alla guida Il ragazzo è precipitato proprio nella curva dove nel 2011 persero la vita tre giovanissimi Cronaca 17 Luglio 2020 12:18 Di redazione 1'

Paura a Posillipo dove questa mattina un’automobile è precipitata in via Petrarca. La vettura con alla guida un giovane ha sfondato la ringhiera di una curva per poi precipitare nel vuoto. Come riportato da Il Riformista, il ragazzo è salvo.

Si sarebbe trattato, dunque, di un vero e proprio miracolo. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e i soccorsi. Il giovane alla guida è stato curato e trasportato presso l’ospedale Cardarelli.

Auto cade nel vuoto a Via Petrarca

Ancora sconosciuta la dinamica dell’incidente. Quello che è certo è il tragico precedente: nel 2011 tre ragazzi napoletani precipitarono a bordo di una vettura dallo stesso punto e persero la vita. Allora nacque il dibattito sulla sicurezza della strada.

