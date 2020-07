0 Facebook Dramma a Napoli, bambina di quattro anni annega e muore al Santobono Cronaca 17 Luglio 2020 10:55 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta la bambina di quattro anni che era annegata a Pozzuoli ed era stata tratta in salvo. Trasportata subito all’ospedale Santobono di Napoli, è deceduta dopo una breve agonia.

Bimba di 4 anni muore dopo annegamento

La piccola, di origini rumene, era giunta nel noscomio pediatrico in condizioni disperate, il personale sanitario ha fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo per la bimba non c’è stato nulla da fare.

Urla e disperazione da parte dei parenti che non hanno lasciato la struttura ospedaliera fino all’ultimo. Avevano sperato che la bimba potesse salvarsi, ma purtroppo così piccola ha incontrato un tragico destino.