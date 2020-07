0 Facebook Dove trascorrerà le vacanze Caterina Balivo: “Odio il caos, ho deciso” La conduttrice resterà in Italia perché: "Il nostro paese ci offre davvero tutto" Spettacolo 4 Luglio 2020 17:02 Di redazione 1'

Caterina Balivo ha annunciato che trascorrerà le sue vacanze in Italia. La conduttrice napoletana ha voluto dare il suo messaggio di supporto a chi lavora nel settore del turismo fortemente colpito dal coronavirus.

“L’estate l’ho sempre passata in Italia, non mi è mai piaciuto frequentare gli aeroporti nei periodi più affollati. Non è una novità per me restare qui, non mi è mai pesato. In Italia c’è tutto: c’è il mar Mediterraneo che è stupendo, non piove quasi mai, c’è il cibo migliore del mondo ed è bello poter scoprire i posti della propria terra.

In più il nostro territorio va incontro ai gusti di tutti: dagli amanti della montagna a quelli del lago o del mare, passando per chi vuole trascorrere del tempo in campagna. L’Italia è il posto in cui puoi fare quello che più ti piace!“.