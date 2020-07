0 Facebook Bambina di cinque anni abusata dal nonno e dallo zio: “La madre permetteva che la violentassero” Cronaca 17 Luglio 2020 16:08 Di redazione 2'

Una bambina di cinque anni è stata abusata sessualmente più volte dal nonno e dal compagno della zia e la madre era a conoscenza dei fatti. I fatti sono avvenuti nella comunità di Cervinara, dove la piccola viveva con la sua famiglia. Violentata da chi avrebbe dovuto proteggerla e che invece ha commesso un atto atroce.

Bambina di cinque anni abusata dal nonno e dallo zio

Accadeva tutto in una palazzina di Via Lagno, è qui che il nonno 54enne e il compagno della zia 30enne, avrebbero abusato sessualmente più volte della bambina. I due nella giornata di giovedì sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Entrambi sono accusati di violenza sessuale aggravata. Il provvedimento, emesso dal Gip di Avellino, è giunto dopo una lunga attività di indagine partita con la denuncia della coordinatrice della comunità educativa dove vive la bambina.

La piccola, infatti, da un anno era stata tolta alla madre e affidata a una comunità, mentre suo fratello vive con i nonni paterni. Una triste vicenda, nata in un contesto familiare di degrado. Ad aggravare ancora di più la violenza ci sarebbe il fatto che la madre della bambina sarebbe stata consapevole di quanto veniva fatto alla figlia. Secondo il Gip: “I due autori delle violenze… avrebbero agito con la connivenza della madre della giovanissima vittima, anch’essa sotto indagini con l’accusa di aver permesso le sopraffazioni sessuali perpetrate ai danni della figlia dal padre e dal compagno della sorella convivente”.