Natale in casa Cupiello torna in tv con Sergio Castellitto, il film sarà girato a via dei Tribunali Spettacolo 17 Luglio 2020

Il capolavoro di Eduardo De Filippo, “Natale in casa Cupiello”, torna in tv con Sergio Castellitto nei panni di Lucariello. Il remake sarà girato a Napoli, in un antico appartamento di via dei Tribunali. La casa, già utilizzata per uno spot di Dolce&Gabbana, è una classica abitazione napoletana del ‘900.

La casa per il nuovo Natale in casa Cupiello

L’appartamento si trova nei pressi di piazzetta cardinale Sisto Riario Sforza, con al centro l’obelisco di San Gennaro benedicente, di fronte al complesso del Pio Monte della Misericordia. Una bella strutturo d’epoca con il pavimento in maioliche e ben 9 stanze. Le riprese inizieranno la settimana prossima e continueranno per tutta l’estate, fino ad inizio settembre. Il film potrebbe riproporre la stessa operazione già fatta dal regista Mario Martone per il Sindaco del Rione Sanità.

Il centro storico gettonato per spot e film

Il centro storico di Napoli è stato scenario di numerosi spot e film negli ultimi anni. In particolare la piazzetta Riario Sforza, in cui è collocata la dimora scelta per le riprese del nuovo Natale in casa Cupiello, è stato location per lo spot D&G con protagonisti le star della serie Tv Il Trono di Spade, Kit Harington, alias Jon Snow, ed Emilia Clarke, per la regia di Matteo Garrone.

Un altra grande produzione Rai, invece, è “Qui rido io”, il film di Mario Martone, dedicato alla biografia di Eduardo Scarpetta, il commediografo e attore napoletano, padre di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Per la pellicola sono già state scelte diverse location in città. Chiaia, Villa Pignatelli e la Salita Tarsia sono alcuni dei magici luoghi di Napoli che il pubblico potrà vedere in televisione.

Grande attesa per l’interpretazione di Castellitto

C’è un po’ di scetticismo da parte del pubblico per l’interpretazione di Sergio Castellitto. Curiosità per come riuscirà a rendere il ruolo di Lucariello alle prese con “Nennillo”, “Ninuccia” e donna Concetta, personaggi che ancora non è dato sapere. I fan di Eduardo storceranno un po’ il naso al pensiero che qualcun’altro vesta i panni del protagonista. C’è dunque grande attesa per la performace interpretativa di Castellitto, che avrà un compito assai arduo. Il trucco non basterà per emulare e reinterpretare quelle che sono le movenze, le espressioni che hanno fatto di Lucariello uno dei personaggi creati da De Filippo, più amati dal pubblico.