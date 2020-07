0 Facebook Rapina show in Campania, ladri acrobati portano via cassaforte dall’appartamento Cronaca 16 Luglio 2020 14:41 Di redazione 1'

Si sono arrampicati sull’edificio sfruttando una tubatura. Poi sono entrati nell’appartamento, hanno scardinato la cassaforte e l’hanno calata in strada dove c’era un complice. È accaduto ad Avellino. Protagonista una banda di ladri acrobati.

La rapina show, come riportato da Il Mattino, è avvenuta in pieno centro del capoluogo irpino. Una volta messo a segno il colpo, il complice che attendeva gli altri malviventi è scappato via in automobile con il malloppo.

La cassaforte è stata poi abbandonata nel vicino torrente Fenestrelle. Sulla vicenda sta indagando la Polizia. I proprietari erano assenti e fuori città per le vacanze. Queste ultime sono state di sicuro rovinate.