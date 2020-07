0 Facebook Frattamaggiore piange Lello Pagano, morto a 46 anni per un brutto male Cronaca 16 Luglio 2020 17:23 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità di Frattamaggiore, Lello Pagano è morto all’età di 46 anni. Personaggio molto conosciuto da tutta la comunità poiché era il titolare della famosa Vineria 56, locale frequentatissimo dai giovani.

E’ morto Lello di Vineria 56

Conosciuto con il nome “Cucciolo“, Lello combatteva da tempo contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Lascia una moglie e due bambine piccole. Tutti lo ricordano come un padre amorevole e un marito premuroso. In tanti in queste ore stanno scrivendo parole di cordoglio per la sua scomparsa.

I messaggi d’addio per Lello

Molti i messaggi comparsi sui social: “Che dolore sei stato una persona speciale”, “Riposa in pace amico mio, rimarrai sempre nei nostri cuori”. Tante le parole di cordoglio da parte di chi lo conosceva o ha il ricordo di lui nella vineria, sempre sorridente e pronto ad accogliere i clienti con un sorriso. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità di Frattamaggiore.