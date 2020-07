0 Facebook Coronavirus in Campania, quattro casi positivi su oltre 1000 tamponi effettuati Cronaca 16 Luglio 2020 17:20 Di redazione 1'

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto il bollettino sulla situazione contagi da Coronavirus in Campania. In questo giovedì sono quattro le persone positive al Covid-19 e nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso.

Bollettino in Campania di giovedì 16 luglio

I contagi da inizio pandemia salgono a 4.791, mentre i deceduti restano 432. I tamponi eseguiti in totale sono 307.585, di cui 1.222 effettuati ieri.

In totale i guariti sono 4.097, di cui 4.097 totalmente guariti e zero clinicamente guariti.