0 Facebook Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto, la notizia e la risposta: “Avevo voglia di staccare” Spettacolo 16 Luglio 2020 13:40 Di redazione 2'

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che Federica Sciarelli potrebbe lasciare Chi l’ha Visto. La nota conduttrice pare che abbia espresso alla Rai il desiderio di andare via e prendersi una pausa.

Federica Sciarelli dice addio a Chi l’ha Visto?

A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista per La Stampa, in cui ha spiegato che l’intenzione era proprio quella di lasciare. “Avevo chiesto di lasciare ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato”, queste le sue parole.

La risposta della Sciarelli

Ha raccontato che nonostante adori il programma Chi l’ha Visto, per lei è comunque dura avere a che fare con tanto dolore: “Sono una spugna, prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile. Però questo è un programma che ti porti addosso e alla fine ne risenti. Amo Chi l’ha visto perché mi fa sentire utile, ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po’… Non è stato difficile convincermi, sono fiera del nostro lavoro. Siamo un servizio pubblico attivo sette giorni su sette”.

LEGGI ANCHE: ROMINA POWER CHIEDE AIUTO A CHI L’HA VISTO

La Sciarelli, dunque, resisterà ancora per una stagione e i fan di Chi l’ha Visto possono tirare un sospiro di sollievo. Non è la prima volta che si vocifera di un possibile abbandono della conduttrice, questa volta però, pare che fosse davvero intenzionata a lasciare il programma.