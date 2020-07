0 Facebook Secondigliano, famiglia positiva al covid. Negativi i tamponi eseguiti nel campo Rom La mamma è stata ricoverata al Cotugno. Dopo le sei persone positive nel campo Rom di Scampia, negativo l'esito dei test effettuati ieri Salute 16 Luglio 2020 13:24 Di redazione 1'

I casi non sembrerebbero collegati ma è comunque balzata all’attenzione dell’opinione pubblica la notizia che un’intera famiglia di Secondigliano è risultata positiva al coronavirus. Questo dopo che è scattato l’allarme covid nel campo Rom di Scampia.

Sono quattro le persone positive, madre, padre e due figli. In particolare, come riportato da Teleclub, la donna è stata ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli e non è in gravi condizioni. Al campo Rom la situazione pare sotto controllo.

Dopo i sei contagiati verificati nei giorni scorsi, le autorità sanitarie regionali hanno comunicato che tutti i 29 tamponi eseguiti ieri sera a Scampia sono risultati negativi. “Si tratta di uno stesso nucleo familiare. Sono 4 casi positivi e sono gli unici registrati nella nostra zona negli ultimi 3 giorni. Se hanno avuto contatti con positivi? Non ci risulta, solo la settimana scorsa avevano usato la metropolitana. Non facciamo allarmismi, ma dobbiamo comunque essere prudenti e rispettare tutte le norme sanitarie di prevenzione“, ha detto il presidente della VII Municipalità Maurizio Moschetti.