Napoli Città 15 Luglio 2020

La festa di San Gennaro, il 19 settembre, si fara’. Parola del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, che dice: “Noi la faremo senz’altro in cattedrale”. Per la presenza di fedeli nel Duomo per l’appuntamento piu’ atteso per la ripetizione del prodigio della liquefazione del sangue del santo patrono di Napoli, “dipende da come evolvono le cose“. “Io usciro’ con la teca di San Gennaro anche fuori dalla cattedrale – afferma – per benedire la regione”. “Vedremo – conclude – se si dovessero creare le condizioni per poter fare anche qualcosa di piu'”.

La celebrazione di San Gennaro ci sarà

Il prossimo 19 settembre la festa di San Gennaro sarà celebrata “a porte aperte”, a differenza di quanto avvenuto in occasione del “miracolo” di maggio quando, per le limitazioni legate al contrasto all’epidemia da Covid-19, le celebrazioni si sono tenute in un Duomo vuoto. Questo è quanto ha dichiarato il cardinale a margine della presentazione del volume “Strada facendo: 50 anni di Aci”.

Una buona notizia per i fedeli, sperando che la situazione contagi possa rimanere stabile, in modo da poter permettere a tutti di celebrarla nella cattedrale.