0 Facebook Bollettino Coronavirus, altri 13 morti: vicini a quota 35000 vittime Cronaca 15 Luglio 2020 17:56 Di redazione 1'

Roma, 15 lug – I pazienti attualmente positivi al coronavirus sono 12.493, 426 in meno rispetto a ieri mentre sono 13 le vittime, in calo rispetto alle 17 di ieri per un totale di 34.997 dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute secondo cui sono in crescita i nuovi contagi: nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 162 nuovi positivi rispetto ai 114 di ieri (+48), di cui 63 registrati in Lombardia