Non ha accettato la fine della relazione e ha violentato la sua ex compagna. E’ accaduto a Sant’Antimo dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 19 anni con l’accusa di atti persecutori, violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate ed estorsione.

E’ stata la sua ex compagna, una donna di 42 anni, a denunciarlo ai carabinieri per la violenza subita. I militari hanno rintracciato il ragazzo che si trovava in un albergo di Groppello Cairoli al Nord e l’hanno sottoposto agli arresti domiciliari presso la residenza del suo titolare.

Sembrerebbe che non avesse digerito la fine della relazione. La donna dopo essere stata violentata ha avuto il coraggio di denunciare l’accaduto ai carabinieri e permettere che venisse arrestato.