Quindici topi in una sola casa, è questa la denuncia che alcuni residenti di Scampia hanno fatto al quotidiano Il Mattino, lamentando una situazione di degrado assoluto. Una vera e propria invasione di ratti in via Lambriola, nel comparto H, dove ci sono diversi edifici popolari che affacciano sulle vele. E’ lì che i cittadini da giorni contano quanti roditori fanno visita nei loro appartamenti.

Secondo alcuni residenti i topi si sarebbero moltiplicati dopo l’abbattimento della vela verde: “Le zo**ole hanno iniziato – racconta uno dei residenti al sopracitato giornale – a invadere le nostre case quando i lavori di abbattimento sono ripresi con forza, dopo il lockdown. Per altri, invece, uscirebbero dalle spaccature dell’asfalto in strada o dai cassoni dove si trovano i contatori dell’acqua. L’unica certezza, su cui sono tutti d’accordo all’unanimità, è che gli appartamenti sono invasi da topi. Si sarebbe generata anche una collaborazione tra residenti, che non appena vedono un ratto camminare su un tubo, avvertono la famiglia che ha il balcone più vicino.

Uno stato di degrado in cui è impossibile vivere. Come denunciato da Antonio Bocchetti, che non vive a Scampia ma è in prima linea per denunciare l’abbandono in cui versa il quartiere: “Andremo immediatamente a depositare un esposto all’Asl, poi cercheremo di ottenere ascolto anche dai carabinieri perché vorremmo presentare una denuncia ufficiale per dare forma alle nostre preoccupazioni e alla nostra protesta”.