Incidente in motorino nel Casertano, Gerard De Fusco muore a 29 anni Cronaca 15 Luglio 2020 13:42

Schianto fatale per Gerard De Fusco, giovane operaio di 29 deceduto in un incidente sulla Strada Provinciale 90, l’arteria che dalla statale Consilina porta a Marzano Appio. Il ragazzo era a bordo del suo scooter, nella notte tra martedì e mercoledì, quando, per dinamiche ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro il muro perimetrale della strada.

Gerard De Fusco muore in un incidente in motorino

Gerard ha battuto violentemente la testa contro il muro di cemento e per lui non c’è stato scampo. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intervenuti anche i carabinieri, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

I militari hanno ispezionato anche il manto stradale per verificare eventuali problemi che potrebbero aver causato la perdita di controllo del mezzo. Sconvolta la comunità di Marzano Appio, comune d’origine della giovane vittima, in provincia di Caserta.