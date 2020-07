0 Facebook Picchia la fidanzata per un costume troppo sexy: esperimento sociale a Napoli News 15 Luglio 2020 13:38 Di redazione 2'

Una lite al mercato per colpa di un costume un po’ troppo sgambato. I due fidanzati iniziano a litigare davanti a tutti e alla fine il ragazzo strattona e dà qualche schiaffo alla fidanzata. Questo è quanto inscenato da due attori, per dare vita all’esperimento sociale della Fondazione Famiglia di Maria, nell’ambito della campagna di sesibilizzazione del progetto “una carezza in un pugno“. L’iniziativa, sulla parità di genere, è stata finanziata dal consiglio dei Ministri – dipartimento Pari Opportunità.

La Fondazione ha voluto mettere alla prova i cittadini di San Giovanni a Teduccio, inscenando la violenza nei confronti della ragazza, davanti agli occhi di tutti, nel mercato rionale.

La reazione dei presenti

“Metti un caldo giorno di luglio al mercato, metti che improvvisamente succede qualcosa: un ragazzo litiga con la fidanzata, si alzano le voci, volano parole grosse e addirittura qualche schiaffo. Come reagiscono le persone presenti?“, è stata la domanda della Fondazione.

Vocio, lamentele e tentativi di separare i due ragazzi, sono state le reazioni da parte dei presenti. In tanti hanno commentato infastiditi l’atteggiamente prevalicante avuto fdal giovane fidanzato. Esperimento riuscitissimo. Due donne hanno addirittura cercato di far ragionare il ragazzo, all’uscita dell’area del mercato. “Non si mettono le mani addosso alle donne – dice una signora – dipende pure da te perché tu hai una testa per pensare. Se uno ha questo vizio, ce l’ha sempre, perciò queste cose le stroncate subito, perché le mani addosso non si mettono“. “Io ho figli maschi, te lo dico perchè lo dico anche a loro. Le donne non si picchiano”, aggiunge la seconda signora.

La presidente della Fondazione Famiglia di Maria

“È stato interessante – dice Anna Riccardi, presidente della Fondazione– osservare le reazioni delle persone, sono orgogliosa che la maggior parte delle risposte siano arrivate dalle donne, soprattutto un paio si sono prese la briga di fare una lavata di capo al ragazzo”.