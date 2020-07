0 Facebook Aversa piange Rossana Mazzarella, morta a soli 18 anni per un brutto male Cronaca 14 Luglio 2020 16:29 Di redazione 1'

Un triste lutto ha colpito la comunità di Aversa, un’altra giovane vittima è stata portata via da un male incurabile. Si chiamava Rossana Mazzarella e aveva solo 18 anni. Da tempo lottava contro il male del secolo, ha combattuto con tutta la sua forza e tenacia, ma purtroppo non è riuscita a sconfiggere la malattia insidiosa.

Lutto ad Aversa per la morte della giovane Rossana

La notizia della morte di Rossana Mazzarella ha sconvolto l’intera comunità, lasciando attonite le tante persone che conoscevano lei e la famiglia. Numerosi i giovani accorsi ai suoi funerali, che si sono uniti al dolore dei genitori per dare l’ultimo saluto alla loro amica strappata alla vita così presto.

Molti i messaggi di cordoglio per Rossana, in tanti la ricordano come una giovane piena di vita, amorevole con tutti e sempre disponibile ad aiutare qualche compagno in difficoltà.