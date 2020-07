0 Facebook Matrimonio finisce in tragedia, sposa di 25 anni muore per shock anafilattico dopo aver mangiato la torta News 13 Luglio 2020 17:41 Di redazione 2'

Il giorno più bello della sua vita si è trasformato in una vera tragedia. Una giovane sposa, di appena 25 anni, è morta di shock anafilattico dopo aver mangiato una fetta di torta nuziale. Si chiamava Alexandra Erokhova ed era allergica alle noci. Il dramma è avvenuto a Mosca, in uno storico palazzo del centro.

Sposa muore per shock anafilattico

Era lì che Alexandra aveva coronato il suo sogno e stava festeggiando un momento così importante. Improvvisamente gli ospiti si sono resi conto che non si sentiva bene e aveva difficoltà a respirare. Secondo quanto riportato da Il Mirror, l’arrivo dei soccorsi è stato immediato, ma quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

LEGGI ANCHE: PADRE DELLA SPOSA POSITIVO AL COVID, OSPITI IN QUARANTENA

Sembrerebbe che i genitori avessero avvertito i cuochi della grave allergia della loro figlia, qualcosa però è andato male poiché la torta potrebbe aver contenuto le nocciole, alimento letale per la ragazza. La giovane Alexandra si era da poco laureata in Economia e sognava di costruire presto una famiglia. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine sull’accaduto.