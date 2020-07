0 Facebook Matrimonio finisce in quarantena, padre della sposa positivo al Covid-19: tutti gli ospiti in isolamento News 10 Luglio 2020 16:36 Di redazione 1'

Il giorno più bello della vita di una coppia si è trasformato in un incubo. Un matrimonio a Cittadella, in provincia di Padova, è finito con una quarantena obbligatoria per tutti gli ospiti.

Padre della sposa positivo al Covid-19, ospiti finiscono in quarantena

La festa c’è stata lo scorso 27 giugno e a distanza di alcuni giorni il padre della sposa ha iniziato a presentare i classici sintomi del Covid-19, così è stato sottoposto a un tampone e ha scoperto di essere positivo. I medici hanno deciso di ricoverare l’uomo per qualche giorno per tenerlo sotto osservazione.

LEGGI ANCHE: FOCOLAIO A CENA, UN OSPITE HA IL COVID: INVITATI POSITIVI

Intanto gli sposi si sono attivati per fornire ai servizi sanitari i nominativi delle persone che avevano partecipato al matrimonio. Erano in totale 91 gli ospiti, provenienti tra l’altro da diverse zone, oltre cittadini padovani, c’erano invitati da Treviso, dal Friuli, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Lazio e dalla Francia. Tutti sono stati contattati ed è stato chiesto loro di restare in isolamento preventivo.