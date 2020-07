0 Facebook Agropoli, donna partorisce feto morto in chiesa durante un battesimo Cronaca 13 Luglio 2020 11:53 Di redazione 1'

E’ accaduto ad Agropoli, comune in provincia di Salerno, durante un battesimo. Una donna incinta, originaria della Sicilia, ha avvertito un improvviso malore nella chiesa Santa Maria delle Grazie, è corsa in bagno e ha espulso il feto senza vita.

Partorisce feto morto ad Agropoli

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare che il feto fosse privo di vita. Poi hanno provveduto a trasportare la donna nel pronto soccorso più vicino, dove ha ricevuto tutte le cure necessarie, non è in pericolo di vita.

Intervenuti anche i carabinieri. Sconvolte le persone che erano presenti al battesimo, così come la madre che ha perso il suo bambino.